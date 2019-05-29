Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suudi Arabistan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cammu Keşmir'deki durumdan endişe duyduklarını ifade ederek, Keşmir meselesinin Hindistan ve Pakistan arasında, Birleşmiş Milletler kararlarına dayanarak ve Keşmir halkının istekleri doğrultusunda barışçıl yollardan çözülmesini desteklediklerini belirtti.

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi Dönem Başkanlığını devretmek üzere geldiği Suudi Arabistan'da İİT Keşmir Temas Grubu toplantısına katıldı.

Cidde'deki Konferans Sarayı'nda yapılan toplantıya Çavuşoğlu'nun yanı sıra İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Temas Grubu üyeleri ve İİT yetkilileri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantı, konuşma ve sunumların ardından Temas Grubu toplantı raporunun kabulüyle sona erdi.

Çavuşoğlu, toplantının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cammu Keşmir'deki güvenlik ve insani durum hakkında çok endişeliyiz. Keşmir meselesinin Hindistan ve Pakistan arasında, Birleşmiş Milletler kararlarına dayanarak ve Keşmir halkının istekleri doğrultusunda barışçıl yollardan çözülmesini destekliyoruz."

Bakan Çavuşoğlu, Cidde'deki programı kapsamında İİT Bakanlar Konseyi Toplantısında Türkiye'nin 2016'dan bu yana yürüttüğü İİT Zirve Dönem Başkanlığı görevini Suudi Arabistan'a devredecek.

Cidde'de ayrıca, Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak Çavuşoğlu, cuma günü düzenlenecek İİT 14. Zirve Toplantısına katılmak üzere yarın Cidde'deki temaslarını tamamlayarak Mekke'ye geçecek.