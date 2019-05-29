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Erdoğan Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı telefonda görüştü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 18:34 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 18:44
Erdoğan Trump ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinde, S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi.

Görüşmede, Japonya'da düzenlenecek G20 Zirvesi marjında bir araya gelme konusunda mutabık kalındı.

Çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyetin paylaşıldığı görüşmede, bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

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Erdoğan Trump ile görüştü
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