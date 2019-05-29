Fethin 566. yıldönümü için coşkulu kutlama

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'un fethinin 566. yıldönümü, İstanbul Maltepe'deki etkinlik alanında gerçekleştirilecek programla kutlanacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikler kapsamında özel sahne kurularak fethi anlatan film gösterilecek. Lazer ve ışık gösterileriyle devam edecek etkinlikte Kuran dinletisi sunulacak ayrıca mehteran konseri verilecek. Fatih Sultan Mehmet'in türbesi de fetih kutlaması kapsamında ziyaret edilecek. İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Yerlikaya ve protokol üyelerinin katılımıyla, türbede Kuran-ı Kerim okunarak dua edilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'ndeki iftar programında misafirlerle bir araya gelecek.İstanbul'un fethiyle ilgili olarak ilköğretim ve lise okullarında etkinlikler de gerçekleştirilecek. Tiyatro ve halkoyunları ekipleri gösteriler sergilerken, öğrencilerden oluşan mehteran takımları konserler verecek.Okçular Vakfı da fethin yıldönümüne özel gerçekleştirdiği okçuluk yarışmasının ödül töreni bu akşam gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde üç gün boyunca devam eden yarışmalarda dereceye giren okçular, madalyalarını fetih akşamında alacak.İstanbul'un fethinden sonra kiliseden camiye çevrilen ilk tarihi eser olan Zeyrek Camisi'nin restorasyonu da tamamlandı. 10 yıldan beri restorasyonu titizlikle süren Zeyrek Camisi, güçlendirilerek, yıpranmalara karşı yenilendi ve açılışa hazır hale getirildi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, restorasyonu biten eseri yerinde inceleyerek, basın mensuplarını bilgilendirecek. İstanbul'daki etkinliklerin yanı sıra, Anadolu'nun birçok il ve ilçesinde de fetih günü dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 566. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında şöyle dedi: Sevgili Peygamberimizin övgüsüne, müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün Türkiye'yi 2023 hedeflerine, 2053'e, 2071'e taşıma yolunda bizlere ilham vermektedir. Bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."