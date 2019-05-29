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HSK Başkan Vekili Yılmaz'dan görevden uzaklaştırılan açıklaması

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da avukatla etek boyu tartışması yapan 'nun HSK kararıyla  tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 17:43
HSK Başkan Vekili Yılmaz'dan görevden uzaklaştırılan Hakim Mehmet Yoylu açıklaması

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, sosyal medya paylaşımında, Hakim Mehmet Yoylu'nun HSK kararıyla görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "İstanbul (Anadolu) Adliyesi Hakimi Mehmet Yoylu hakkında yürütülen soruşturma sırasında düzenlenen Müfettiş ön raporu HSK'ya ulaşır ulaşmaz olağanüstü toplanan HSK 2. Dairesince değerlendirilmiş, ilgili hakimin tüm davranışları, önceki disiplin işlemine konu eylemleri nazara alınıp bulunduğu hal üzerine göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine varılarak 2802 sayılı yasanın 77. maddesi uyarınca, tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verdi.

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HSK Başkan Vekili Yılmaz'dan görevden uzaklaştırılan Hakim Mehmet Yoylu açıklaması
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