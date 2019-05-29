İhanet için tam 2 yıl çalıştılar

BUGÜN NELER OLDU

Taksim Meydanı'nı yayalaştırma çalışmaları kapsamında Gezi Parkı'nda ağaçların kesildiği bahanesiyle çıkan olayların üzerinden 6 yıl geçti. Savcılık ve mahkemelerde yürütülen soruşturma ve davalarda, bugüne kadar karanlık olayların arkasındaki birçok gerçek aydınlandı. Soruşturmada, kalkışmanın aslında 2011'de yapılmak istendiği, iki yıl boyunca İstanbul'da ayaklanma çıkarmak için çalışma yapan George Soros bağlantılı grupların, ancak iki yıl sonra belediyenin park düzenlemesi sırasında "ağaçlar katlediliyor" yalanıyla amacına ulaşabildiği vurgulandı. Bu tespite, "11.11.11 Ayaklan İstanbul / Occupy İstanbul" sloganıyla sosyal medyada yayınlanan ve "Gezi Parkı'nda buluşuyoruz" çağrısı yapılan video delil olarak gösterildi. Turuncu Devrim ve Arap Baharı ayaklanmalarında faaliyet yürüten aynı isimlerin, sosyal medyadan Türkiye'de de ayaklanma başlatmak istediği kaydedildi.Soruşturma ve davalarda, Gezi olaylarındaki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) parmağı da tamamen açığa çıktı. Olayların fitilini ateşleyen Gezi Parkı'ndaki çadırların yakılması talimatını zabıtaya FETÖ'cü emniyet müdürü Ramazan Emekli verdi. Gezi sürecinde, İstanbul emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan ve orantısız güç uygulamakla suçlanan Mithat Aynacı da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İl Emniyet Müdürlüğünü işgale giden darbecilerin tankı içinde askeri kamuflajlı kıyafetle yakalandı.