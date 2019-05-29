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İmamoğlu yine ve hakkında konuşamadı!

CHP’nin İstanbul adayı ’na ’dan üst üste hem destek hem de uyarı mesajları gelmişti. ’nün tetikçilerinden Emre Uslu ise İmamoğlu için “bize terör örgütü dersen sana oy vermeyeceğiz” tehditleri savurmuştu. Böyle bir ortamda canlı yayına çıkan İmamoğlu, birlikte seçime girdiği ortaklarını üzmemek için yine FETÖ ve PKK kelimelerini kullanmaktan kaçındı. Sabah yazarı bugünkü köşesini bu konuya ayırdı.

Giriş Tarihi: 29.5.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 10:15
İmamoğlu yine FETÖ ve PKK hakkında konuşamadı!

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Ersoy, İmamoğlu'na "FETÖ, PKK, seçim bahanesiyle Türkiye aleyhine yayın yapan küreselci medyaya ne mesajınız olur" diye sordu.

Yerinde bir soru. Zira CHP'ye desteğini esirgemeyen Nihat Genç'in bile "ağzından FETÖ-PKK aleyhine tek bir kelime çıkmıyor" diye yakındığı İmamoğlu nedense bu konuda konuşmuyor.

İmamoğlu cevabına "Gelin birlikte yönetelim" diye başlayınca Ersoy şaşkınlıkla bir kez daha, FETÖ, PKK ve Türkiye'nin azılı rakiplerinden bahsettiğini hatırlattı... Ama nafile...

İmamoğlu, alakasız bir şekilde 82 milyon edebiyatına geçti. Soruyu gargaraya getirdi.

Sonuçta da, İmamoğlu'nun bu soruya anlamsız bir girizgâhla başlaması, sanki kendisine terör örgütleri değil de meşru siyasi aktörler sorulmuş gibi konuşması elbette kafaları karıştırdı.

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İmamoğlu yine FETÖ ve PKK hakkında konuşamadı!
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