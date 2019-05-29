İmamoğlu yine FETÖ ve PKK hakkında konuşamadı!

İŞTE MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Ersoy, İmamoğlu'na "FETÖ, PKK, seçim bahanesiyle Türkiye aleyhine yayın yapan küreselci medyaya ne mesajınız olur" diye sordu.

Yerinde bir soru. Zira CHP'ye desteğini esirgemeyen Nihat Genç'in bile "ağzından FETÖ-PKK aleyhine tek bir kelime çıkmıyor" diye yakındığı İmamoğlu nedense bu konuda konuşmuyor.

İmamoğlu cevabına "Gelin birlikte yönetelim" diye başlayınca Ersoy şaşkınlıkla bir kez daha, FETÖ, PKK ve Türkiye'nin azılı rakiplerinden bahsettiğini hatırlattı... Ama nafile...

İmamoğlu, alakasız bir şekilde 82 milyon edebiyatına geçti. Soruyu gargaraya getirdi.

Sonuçta da, İmamoğlu'nun bu soruya anlamsız bir girizgâhla başlaması, sanki kendisine terör örgütleri değil de meşru siyasi aktörler sorulmuş gibi konuşması elbette kafaları karıştırdı.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ