‘Mal’ değil ‘canlı’ kabul edilsinler

BUGÜN NELER OLDU

Meclis Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, hayvana eziyet, işkence ve kötü muamelenin önüne geçilmesi ve hayvan hakları konusundaki çalışmalarını sürdürürken komisyonun hazırlayacağı raporda yer vereceği öneriler de şekilleniyor. Bunlar arasında hayvan haklarının okullarda ders olarak okutulmasından hayvana yönelik suçlara hızlı müdahale için havyan polisinin kurulmasına, hayvana karşı işlenen suçlarda en az 3 yıl ceza verilmesinden hayvanın yasalarda 'mal' olarak tanımlanmaktan çıkarılıp 'canlı hakkı' olarak ele alınmasına kadar pek çok çarpıcı öneri bulunuyor.