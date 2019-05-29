MHP Grup Başkanvekili TBMM'de konuştu: "S-400'leri almadığımız takdirde..."

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "S-400'leri almadığımız takdirde ABD ile ilişkilerimizin düzeleceğini, zorbalığını bitireceğini beklemek, büyük gaflettir. Fırat'ın doğusunda, İran'a uygulanan yaptırımlarda, İsrail ile ilişkilerde, Doğu Akdeniz'deki enerji mücadelesinde, Ege uyuşmazlıklarında, FETÖ, PKK ile mücadelede ABD açık bir şekilde Türkiye'nin karşısındadır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündemdışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri söz aldı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül önce İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutladı.

"TÜRKİYE FÜZELERİN TEHDİDİ ALTINDA"

Bülbül, Türkiye'nin her yönden çok farklı, katmanlı risk ve tehditlerle burun buruna olduğunu ifade ederek, "Dünyada vatan toprakları en yoğun şekilde balistik füze tehdidi altında kalan ülke hangisidir diye sorulsa, herhalde verilecek ilk cevap Türkiye olur." diye konuştu.

"ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Bu kadar büyük tehlike altında olan vatan toprağında, 82 milyon Türk milletinin bu tehditlerden korunabilmesi amacıyla devletin uzun süredir önemli çalışmalar yaptığını anlatan Bülbül, son olarak acil hava savunma sistemi ihtiyacını gidermek amacıyla Rus S-400 hava savunma sisteminin alınması konusunda anlaşma yapıldığını anımsattı.

TERÖR YUVALARINA TSK PENÇESİ

Türkiye'nin hava savunma sistemlerinde neden böyle bir tercihe yöneldiğini konuyla ilgilenen taraflı tarafsız bütün uzmanların, uluslararası kamuoyunun gayet iyi bildiğini vurgulayan Bülbül, şöyle devam etti:

"Buna rağmen ABD ve bazı NATO'ya bağlı ülkeler, Türkiye'yi bu tercihinden vazgeçirmek, kendisini koruyamaz durumda bırakmak için her yolu denemektedirler. Temmuz yaklaştıkça Türkiye'ye karşı ABD kaynaklı tehditler ve F-35 şantajı yoğunlaşırken, eş zamanlı olarak gazi Meclisimiz dahil olmak üzere, Türkiye kamuoyunda ABD'nin zorbalığına hak veren, Türkiye'yi tamamen haklı olduğu meselede içerden yıpratmak üzere çalışmalar yürütenleri ibretle takip ediyoruz. Bu mecburiyeti görmezden gelip, S-400'leri almadığımız takdirde ABD ile ilişkilerimizin düzeleceğini, zorbalığını bitireceğini beklemek, büyük gaflettir. Fırat'ın doğusunda, İran'a uygulanan yaptırımlarda, İsrail ile ilişkilerde, Doğu Akdeniz'deki enerji mücadelesinde, Ege uyuşmazlıklarında, FETÖ, PKK ile mücadelede ABD açık bir şekilde Türkiye'nin karşısındadır. Böyle bir durumda ABD'nin tehditleri üzerinden Türkiye'de kendi siyasetini şekillendirmek isteyenler, ABD'nin Türkiye'ye vereceği zararlardan medet umanlar varsa onların yapacakları bu iş, 15 Temmuz'da Türkiye'ye kan kusturan hainlerle beraber olmaktan farksız olacaktır."

"FETİH RUHUNA SAHİP ÇIKIYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "İstanbul'un fethi sadece bir şehrin el değiştirmesi meselesi değildir; bir medeniyet inşası mücadelesinde bütün dünyada adaletin, barışın egemen olduğu bir tarihtir. Fatih'in fetih ruhu neyse bugün aynı fetih ruhuna sahip çıkıyoruz. Cumhuriyetimizi kurarken ve bu ülkeye yapılan bütün saldırılara karşı nasıl yek vücutsak, yine yek vücuduz. İstanbul, sana sahip çıkmaya, çok daha güzel yarınlar için en güzel markamızı aydınlık yarınlara taşımaya devam edeceğiz." diye konuştu.