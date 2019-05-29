Motosikletlere 1. ve 2. köprü ücretsiz olacak

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, katıldığı özel bir televizyon kanalının canlı yayınında İstanbullulara müjdeleri peş peşe sıraladı. Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün motosiklet sürücülerine ücretsiz olacağını, doğalgaza da yüzde 10 indirim yapılacağını kaydetti.Gençlerin büyükşehir ve ilçe belediyelerinin spor tesislerinden ücretsiz yararlanacağını da sözlerine ekleyen Yıldırım, İstanbul projelerini şöyle açıkladı:İstanbul'da şu anda 233 km raylı sistem var, bunu 518 km'ye çıkaracağız. 3. Köprü'den geçecek İncirli-Gayrettepe- Söğütlüçeşme raylı sistem hattına başlanacak. Raylı sistemin, metroların toplam ulaşım içerisinde payı yüzde 48'e çıkarılacak.İstanbul'un sokakları gece de gündüz gibi ışık ışıl olacak. İstanbul'un 70 bin sokağı var; hepsine kamera koyup ışıklandırma yapacağız.İstanbul'daki 300 bin çift tekerlekli araç yani motosiklet, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ücretsiz geçecek. Doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız. Sosyal destek alan 80 bin ailenin doğal gaz faturasının 50 lirasını da biz karşılayacağız.Liseyi bitirip üniversiteyi kazanamamış öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanacak ve 1 yıl boyunca 40 TL'ye seyahat edecek.Binali Yıldırım, önceki gece ise Tuzla'da Gebze-Harem Minibüsçüler Derneği ve Pendik Minibüsçüler Derneği'nin sahur programına katıldı. Programa kendi sürdüğü minibüs ile gelen Yıldırım, yoğun sevgi gösterileri ve 'Başkan Yıldırım' sloganlarıyla karşılandı. Minibüs esnafına seslenen Yıldırım, asıl mağdurun kendisi olduğunu belirterek, "Madem çalınma yok neden benimkiler arttı onunkiler hep düştü" dedi. Yıldırım, CHP adayını da şu sözlerle eleştirdi: "Biz hayal tacirliği yapmıyoruz. Dünyayı yönetmeye de kalkmıyoruz CHP adayı gibi. Şimdi ayakları yerden kesildi. Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor. Gaza geldi."