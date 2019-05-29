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MSB: Yaralanan 2 asker şehit oldu

MİLLİ , Pençe Harekâtı kapsamında, 'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının () patlaması sonucu yaralanan 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 18:07 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 18:08
MSB: Yaralanan 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında, 29 Mayıs 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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MSB: Yaralanan 2 asker şehit oldu
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