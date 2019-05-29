Ortak sevdamız Türkiye’nin insan kalitesini güç birliğiyle yükseltelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen "Eğitime Değer Katanlar Bağış Programı"nda hayırsever iş insanlarıyla önceki akşam iftar sofrasında bir araya geldi. İşte Emine Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;

Geleceğin arzu ettiğimiz şekilde inşası bir toplumu oluşturan tüm fertlerin sorumluluğundadır. İnanıyorum ki, iş adamlarımız, iş kadınlarımız, bu gerçeğin farkındalar. Ben bu nedenle, özel sektörümüzü Tasarım-Beceri Atölyeleri'ne katkıda bulunmaya davet ediyorum. Bu fani dünyada yaptığımız her iş, onlara hak ettikleri bir geleceği hazırlamak için. Bizler, onlara karşı olan sevgimizi, hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ülkeyi miras bırakarak gösterebiliriz. Günümüzde değişim öyle hızlandı ki, çağa ayak uydurmak hepimiz için hayati önem taşıyor. Takdir edersiniz ki, yeni dünyada eski söylemlerle var olmamız mümkün değil. Dünyanın sanayi 4.0'ı, toplum 5.0'ı, gür sesle tartıştığı bir dönemde, çocukların bu dönüşümü hem takip edebilecek, hem de ona yön verebilecek donanım ve öz güvenle yetiştirilmesi gerekir.







KALİTE SADECE ÖZEL OKULDA OLMAMALI

Çocuklara, kendi potansiyellerini ortaya koyabilecekleri, sınıf ortamının sınırlayıcı atmosferinden uzak deneyim yaşayabilecekleri atölyeler kuruldu. 30 pilot okulda uygulama yapıldı ve çok verimli sonuçlar alındı. Amacımız, Tasarım Beceri Atölyelerimizi en kısa zamanda ülke çapında yaygınlaştırmak. Çünkü çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Çocukları birer tohum olarak görüyoruz. Onlar filizlendiklerinde hangi çiçeği açacağını bilmeyiz. Çocukların içlerindeki potansiyeli en verimli şekilde ortaya dökebilecekleri şartlara kavuşmaları için imkanlar var etmemiz gerekir. Tasarım-Beceri Atölyeleri'nin getireceği başarıya ve eğitim anlayışımızda yeni bir dönem açacağına yürekten inanıyorum. Bu atölyelerde özgür ve eleştirel düşünebilen, güçlü kişiliğe sahip, geleceğin liderlerini yetiştirmek hedefleniyor. Müzikten fen bilimlerine, tabiattan güzel sanatlara, yaşam becerilerinden yazılım ve tasarıma kadar bir medeniyeti ihya ve imar edecek her alanda çocuklarımıza deneyim alanları açılıyor. Bu atölyeler sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz, kalıplar arasında sıkışan değil, o kalıpları kıran bireyler olacaklar. Hiçbir medeniyet topla tüfekle, tankla füzeyle kurulamaz. Medeniyet en başta ilimle kuruldu. Gerek içinde bulunulan çağda, gerekse gelecekte hakim güç bilek gücü değil, bilginin gücü olacak. Sermaye sahiplerimiz, bireysel olabileceği gibi, dernek, platform olarak da, bir veya daha çok atölyenin kurulumunu üstlenebilirler. İyi kalitede eğitim, yalnızca büyük kentlerde ya da özel okullarda erişilebilen bir imkan olmamalı. Bizler güç birliği yaparak Türkiye'yi güçlü ve aydınlık yarınlara taşıyacak daha fazla yavrumuza dokunabilmek istiyoruz. Ülkemizin her bir karışındaki evlatlarımız, işlenmeyi bekleyen madenler gibidir. Eğer onları çağın ihtiyaçlarına göre doğru yönlendirebilirsek, gelecek bizim için çok daha ümit verici olacaktır. Dünyada hak ettiği konuma kavuşmuş bir Türkiye ancak, insan kalitesinin yükseltilmesiyle mümkündür. Türkiye, hepimizin ortak sevdası. Bu hedefin gerçekleşmesinin de, hepimizin emeği ve katkısı ile mümkün olacağı açıktır. Biliyoruz ki, 'Yurt müdafaasının en emin yolu eğitimdir.' Çünkü eğitimli insanlara sahip toplumların irfan kaynakları tükenmediği gibi, kendini çoğaltan bir niteliğe de sahiptir. Bu nedenle eğitime yapacağımız yatırımın en geçerli ve en karlı yatırım olduğuna inanıyorum.







İNSANA YATIRIM LİDERLİĞİN ANAHTARI

Bu topraklarda yetişen alimler, mütefekkirler, mimarlar, sanatçılar, tıpçılar, edebiyatçılar ve daha nice büyük insan Türkiye'nin potansiyelinin birer ispatı. Cemil Meriç'ler, Halide Edip'ler, Aziz Sancar'lar örneklerden sadece birkaçı. Bu potansiyelin yeniden aktif hale getirilmesi, Türkiye'nin gelecekte de lider bir ülke olmasının anahtarıdır. İnsana yapılacak yatırım bölgemizin refahı için de, temel ihtiyaç. Biz, dünyaya en çok insani yardım götüren, insanlığı kalkındıran bir medeniyetteniz. Dolayısıyla bu medeniyetin bayrak taşıyıcısı çocuklarımızı doğru yetiştirmek, gelecekte tüm dünya için taze bir nefes olacak. Tasarım- Beceri Atölyeleri, çocuklarımızın, ilmin semasında yüksekten uçmaları için sağlam bir kanat olacaktır.



120 İŞ İNSANI 574 OKULA ATÖLYE YAPTIRACAK

Program sonunda 120 hayırsever iş insanı 574 okula Tasarım Beceri Atölyesi yaptırma sözü verdi. Sancak Grup adına Ethem Sancak Siirt'teki 200 okula, OPET A.Ş. 81 ilde 81 okula, Doğan Holding 32 okula, Demirören Gayrimenkul, Riot Games, Türkerler İnşaat ve L.C. Waikiki Mağazacılık 20'şer okula Tasarım Beceri Atölyesi yaptıracağını taahhüt etti. Bağış programında her masa, maliyeti yaklaşık 150 bin lira olan atölyelerin kaç okula kurulmasını sağlayabileceğini beyan etti. Masalarda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı mensupları bireysel bağışları kayıt altına aldı. Akademik bilgiyi beceriye dönüştürmeyi hedefleyen, çocuklara ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda pratikler kazandırmak, onların duygu, düşünce, eylem dengesini oluşturmak, eğitimi gerçek hayatla ilişkilendirmek için yapılandırılan Tasarım Beceri Atölyeleri, 27 Şubat 2019'da Ankara'da Erdoğan'ın katılımıyla yapılan bir programla kamuoyuna tanıtılmıştı. Erdoğan burada ilk çağrıyı yapmış, iş insanları ve kurumları gelecek için önemli olduğuna vurgu yaptığı Tasarım Beceri Atölyeleri'nin sayısının artırılmasına katkı vermeye davet etmişti.







EĞİTİM SADECE A,B,C'Yİ İŞARETLEMEK DEĞİL

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise özetle şunları söyledi: Bugün zamanın ruhunun getirdiği birtakım değişiklikler karşısında yeni bir bakış açısı lazım. Bu topraklarda mutabakat içerisinde çocuklarımızda buluşamayacaksak nelerde buluşacağız? Çocuklarımızın sadece kağıt üzerinde a,b,c şeklinde işaretlemelerle eğitim hayatlarını sürdürmeleri gerçekten bir zan. Eğitimin kendisi bu değil. Bunu dönüştürmemiz lazım. Düşünsel olanı, duygusal olanı ve fiziksel olanı bütünleştirerek çocuğun tabiatına hürmet ederek bunu yapabiliriz. Tasarım Beceri Atölyeleri'nde her çocuğumuzu ilkokul birinci sınıftan itibaren mühendislik atölyesine sokmamız lazım. Robotik, drama, sanat ve spor atölyesine sokmamız lazım. Pilot çalışmalara, kenar mahallelerdeki fakir bölgelerdeki okullarda başladık. Adıyaman'dan, Ağrı'nın ilçelerinden başladık. Atölyelerdeki çalışmalarda öğretmenlerin dönüşümüne tanıklık ettik. Bu atölyeler lisede de devam edecek. Ortaöğretimde de Hayal-Etkinlik-Yaşam atölyeleri olacak. Başkanımız Erdoğan'nın liderliği de bizi cesaretlendiriyor.

BUGÜN NELER OLDU