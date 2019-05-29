Son dakika haberi: Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Abdullah Şevki'nin serbest bırakılmasına tepki

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Son dakika haberi: kitabı yazarı Abdullah Şevki'nin serbest bırakılmasına tepki

Kitabında “pedofili” ifadelerle sapıklığı anlatan sözde yazar Abdullah Şevki ve yayınevi sahibi Alaattin Topçu'ya tepkiler çığ gibi büyüyor. Zürüt Apartmanı adlı kitapta küçük bir çocuk hakkında mide bulandıran ifadelere yer veren kitabın sahibi Abdullah Şevki dün Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan suç duyurusunun ardından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Abdullah Şevki ve yayınevi sahibi Akaattin Topçu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. kitabında ne yazıyor? sorusu dün en çok araştırılan konuların başında geldi.

Giriş Tarihi: 30.5.2019 07:59 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 08:32

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2013 yılında yayınlanan "Zümrüt Apartmanı" kitabıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 226'ncı maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan hemen soruşturma başlattı. Okuyanlarının kanını donduran pedofili sözleri ülke gündeminde infial etkisi yaratan kitabın yazarı Abdullah Şevki ile yayınevinin sahibi Alaattin Topçu, gözaltına alındı.

Kitapta küçük bir çocukla yaşanan cinsel ilişkiyi şehvetli satırlarla anlatan Şevki, "Kirli gerçekçilik benim beğendiğim bir akım ve bu akım üzerine deneme yaptığım bir öyküdür" savunmasını yaptı. Yayınevi sahibi de yazara aynı şekilde destek verdiğini anlattı. Poliste sorgusu tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Topçu utanmadan, görüntü alan basın mensuplarına, "Siz asıl tacizcilerin peşinden koşun" diyerek tepki gösterdi. Tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen Topçu ve Şevki, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karara bakanlık avukatları başta olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütleri tepki gösterdi. Türkiye Barolar Birliği internet sitelerinde satışı devam eden kitabın toplatılmasını istedi. Şüphelilerin haklarında çocuğun cinsel istismarı", suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

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Son dakika haberi: Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Abdullah Şevki'nin serbest bırakılmasına tepki
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