Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Terör mağduru aileler yuvalarına kavuşuyor

Terör mağduru aileler yuvalarına kavuşuyor

’da tarafından terör mağdurları için yapılan 3 bin 63 konuttan bir kısmının bu yıl sahiplerine teslim edilecek

Giriş Tarihi: 29.5.2019
Terör mağduru aileler yuvalarına kavuşuyor
Yüksekova'da huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla üç yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.
Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından Esenyurt Mahallesi'nde yaptırılan konutların tamamlanması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.
Doğal gaza uyumlu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, okul ve iş yerleri ile modern standartlarda yapılan 3 bin 63 konutun fiziki durumu büyük ölçüde tamamlandı. Bu yıldan itibaren yapımı tamamlanacak konutlar ise hak sahiplerine teslim edilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Terör mağduru aileler yuvalarına kavuşuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN