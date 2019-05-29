Terör mağduru aileler yuvalarına kavuşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Yüksekova'da huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla üç yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından Esenyurt Mahallesi'nde yaptırılan konutların tamamlanması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.Doğal gaza uyumlu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, okul ve iş yerleri ile modern standartlarda yapılan 3 bin 63 konutun fiziki durumu büyük ölçüde tamamlandı. Bu yıldan itibaren yapımı tamamlanacak konutlar ise hak sahiplerine teslim edilecek.