TSK’daki kripto FETÖ’cü yapılanma çözüldü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlarla konuştukları belirlenen şüphelilerden 6'sı albay, 2'si yarbay ve 3'ü binbaşı. 24 ilde gözaltı listesinden 45 şüpheli yakalandı.Adana merkezli TSK'daki kripto FETÖ'cülere yönelik 18 ildeki operasyonda gözaltı listesindeki 20'si aktif görevdeki olan 27 askerden 17'si gözaltına alındı.Bursa'daki ankesör soruşturması kapsamında 25'i muvazzaf 40 TSK üyesinden 17'si tutuklandı.Elazığ'da FETÖ'nün kadın yapılanmasından 18 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin il kadın ve il üst düzey sorumlusu olduğu öğrenildi.Adana'da örgütün 'Afrikalı öğrenciler sorumlusu' olan Somali vatandaşı A.M.A adliyeye sevk edildi. A.M.A'nın Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi olduğu öğenildi.Kayseri'deki FETÖ operasyonunda gözaltı listesindeki 7 örgüt üyesinden 4'ü yakalandı.Isparta'da eski il halk kütüphanesi müdür yardımcısı Mehmet G. ile ve kuyumcu Bekir Mustafa K. tutuklanarak cezaevine konuldu./SABAH