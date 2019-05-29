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kitabı her satırı ile okuyanların kanını dondurdu! 'nin Zümrüt Apartmanı kitabına büyük tepki

Okuyanlarının kanını donduran pedofili sözleri ülke gündeminde infial etkisi yaratan kitabı, dünden bu yana en çok araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı 'nin küçük bir çocukla yaşanan cinsel ilişkiyi şehvetli satırlarla anlatmasının hemen akabinde, Ankara Cumhuriyet Başstümavcılığı harekete geçerek kitabın yazarını gözaltına aldı. Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda koordinasyonu ile Zümrüt Apartmanı kitabı ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Sayfaları pedofili sözler içeren bu kitap hakkında bilgi edinmek isteyen bireyler ise, 'Zümrüt Apartmanı kitabı konusu nedir ve ne anlatıyor?' sorusu ile araştırmalarını yapıyor. Peki, müstehcen ve pedofili sözleri içeren bu kitap kaç yılında basıldı? Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Abdullah Şevki kimdir? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 29.5.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 12:11
Zümrüt Apartmanı kitabı her satırı ile okuyanların kanını dondurdu! Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabına büyük tepki

Yazar Abdullah Şevki tarafından kaleme alınan Zümrüt Apartmanı kitabı, dünden bu yana sosyal medya ile ülke gündeminin en çok konuşulan konusu durumunda. Okuyanların kanını donduran pedofili sözlerin ilk olarak sosyal medya üzerinde yayılması neticesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve Abdullah Şevki gözaltına alınmıştı. Bir çocukla yaşanan cinsel ilişkinin iğrenç dolu satırlarla aktarıldığı Zümrüt Apartmanı kitabı hakkında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yazar, basım ve dağıtım yapan kişiler için suç duyurusunda bulunuldu.

ZÜMRÜT APARTMANI KİTABI KONUSU NE?

Kitabın yayımlandığı yayınevinin yazarı savunması neticesinde geniş tepki oluşurken kitaba yönelik araştırmalar da artış kazandı. Bireyler, bu doğrultuda pedofili sözleri içeren 'Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne anlatıyor?' sorusunun cevabını arama motorları üzerinden öğrenmeye çalışıyor. Peki, Zümrüt Apartmanı kitabı kaç yılında basıldı ve konusu ne?

Sizler için özel olarak hazırladığımız haberimizde Abdullah Şevki'nin birbirinden çirkin ifadeleri içeren Zümrüt Apartmanı kitabı hakkındaki detayları derledik.

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Zümrüt Apartmanı kitabı her satırı ile okuyanların kanını dondurdu! Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabına büyük tepki
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