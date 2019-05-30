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Hakurk'a "Pençe" harekatında patlayıcılar ele geçirildi ve imha ediliyor

'ın kuzeyinde Hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı'nda, terör örgütü mensuplarınca bölgeye yerleştirilen patlayıcılar ve mayınlar kontrollü infilak ettiriliyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 17:32 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 17:33
Hakurk'a Pençe harekatında patlayıcılar ele geçirildi ve imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.Bilgilendirmeye göre, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor. Komandolar, Hakurk'ta örgüte ait sığınak ve barınakların yanı sıra bulunan tuzaklı ve uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcılar ile mayınları da imha etmeyi sürdürüyor.

Öte yandan, bilgilendirmeyle birlikte bölgede bulunan el yapımı patlayıcıların fotoğrafları ile kontrollü şekilde imha edilen bir patlayıcının görüntüsü de paylaşıldı.

İMHA EDİLİYORLAR

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada, "Komandolar, Hakurk bölgesinde örgüte ait sığınak ve barınakların yanı sıra, tespit edilen tuzaklı ve uzaktan kumandalı EYP'ler ile mayınları da imha etmeye devam ediyor" denildi.

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Hakurk'a "Pençe" harekatında patlayıcılar ele geçirildi ve imha ediliyor
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