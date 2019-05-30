Hedefimiz terör tehdidinin ortadan kaldırılması

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adana'da bulunan ve Fırat'ın batısındaki Suriye sınırından sorumlu 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu. Akar "Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, hudutlarımıza, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak" dedi. Akar ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.