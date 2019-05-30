İstanbul’un acısını 566 yıldır atamadılar

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dün Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı. 1453'e kadar kırılmayan İstanbul kilidini kırmanın 21 yaşında genç bir sultan olan 2. Mehmed'e nasip olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:İstanbul, Osmanlı'nın 7. kuşatmasında ve 7. Osmanlı padişahı tarafından fethedildi. Ancak İstanbul'a dair hesaplaşma tam 566 yıldır hiç bitmedi, hiç eksilmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var. Bugün Batı dünyasında adeta bir veba gibi yayılan ırkçılık akımının temel motivasyonlarından biri megalo ideası ve onu temsil eden İstanbul'dur. Bugün coğrafyamızı kan ve göz yaşına boğan DEAŞ'lı canilerin hedefi de yine bu kutlu şehirdir. Daha iki ay önce cuma namazı kılan 52 Müslüman'ı vahşice şehit eden Yeni Zelandalı teröristin 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız' diyerek tehditler savurması asla tesadüfi değildir. Bu katilin silahına kazımış olduğu tarih, isim ve sembollere kadar hepsi 566 yıldır sönmeyen bir nefret ateşinin yansımasıdır.Gezi olayları sırasında bu mübarek şehrin duvarlarını 'Zulüm 1453'te başladı.' sloganlarıyla kirletenler de aynı zihniyetin mensuplarıdır. Bölücü örgütün çukur terörü sırasında vatandaşlarımızın evleriyle beraber tarihi camilerimize saldırmasının, Kur'an kurslarımızı ateşe vermesinin gerisinde de aynı sebep vardır. 1915 olayları üzerinden milletimizi karalayanlar ile Pontus soykırımı iftirası atanlar da hep aynı niyetleri taşıyorlar. Hedefleri İstanbul'un fethi ile sembolleşen medeniyet değerlerimizi, Anadolu'ya asıl kimliğini kazandıran Türk-İslam mirasını bu topraklardan kazıyıp atmaktır. İstanbul'un semalarında ezan sesleri kesilene kadar bu hesaplaşma asla bitmeyecektir.İstanbul dünyanın merkezidir. Kültür, sanat, ulaşım, çevre, sosyal yardım ve diğer alanlarda İstanbul'u tarihinin en kaliteli belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdık. İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik.Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü İstanbullu hemşerilerimizin hizmetine kavuşturduk. Dünyanın en büyüklerinden olacak İstanbul Havalimanı'nın ilk etabını hizmete açtık. Üç katlı İstanbul Tüneli'ni önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak hayata geçireceğiz.Atatürk Havalimanı'nın büyük bir bölümünü millet bahçesi haline getireceğiz. Bunun yanında şu anda otelin ve bunun yanında yine terminal binalarının olduğu kısımları inşallah büyük bir fuar merkezi haline getireceğiz. Yine pistin bir bölümünü de sadece iş adamlarıyla yine uluslararası liderlerin gelmiş olduğu bir butik havalimanı olarak inşallah hizmete sunacağız. Bunun için hep birlikte çok çalışmalıyız. Çünkü İstanbul dünyanın en saygın şehirlerinden bir tanesi."Binali Yıldırım kardeşimiz, İstanbul'un hizmetkârı olmaya adaydır. Gerek 25 ilçemiz, gerek Binali Yıldırım kardeşimiz, gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkanı olarak üçlü bir güçle İstanbul'umuzu çok daha farklı bir yere uçuracağız. Sizlerden Binali Yıldırım kardeşimin etrafında kenetlenmenizi, İstanbul'un geleceğini birlikte inşa edecek örnek bir dayanışmayı ortaya koymanızı istiyorum."