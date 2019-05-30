İşte İstanbul’a attığı imzalar

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, başta İstanbul olmak üzere ülkemizde birçok projede imzası bulunuyor. 1967'de İstanbul'a gelen Erzincanlı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri'nde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. 1994-1999 arasında İstanbul'da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projeler gerçekleştirdi. İstanbul'dan Yalova ve Bandırma'ya yeni hatlar açtı. Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarını sefere koydu. 29 iskele/terminali hizmete açtı. 22 deniz otobüsü ve 4 feribotu İDO filosuna kazandırdı.



YOLLARIN KRALI

AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. 2002'de İstanbul, 2007'de Erzincan, 2011 ve 2015'te İzmir Milletvekili seçildi. 11 yıl kesintisiz görev yapan tek Ulaştırma Bakanı olarak Türk siyaset tarihine adını yazdırdı. Bakanlığı döneminde 17 bin 500 km bölünmüş yol yapıldı "Yolların mimarı, yolların kralı" ünvanını aldı. 2002'de 26 olan havalimanı sayısı onun döneminde 55'e çıkarıldı. Türk havacılık sektörü dünya genelinde yüzde 5, Türkiye genelinde yüzde 15'lik büyüme gösterdi. Bin 213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşa edildi, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Treni sefere başladı. 9 bin 350 km demiryolu hattı yenilendi. 2002'de 23 milyon olan mobil telefon abone sayısı 72 milyona çıktı. 2003'te 900 milyon TL olan e-ticaret hacmi 21 kat büyüdü. PTT Bank kuruldu. Bolu Dağı tüneli hizmete açıldı. Karadeniz Sahil Yolu tamamlandı. Marmaray'ı hizmete açtı. Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul'daki üçüncü havalimanının temeli atıldı.



İKİ YAKA KÖPRÜ VE TÜNELLE BAĞLANDI

İstanbul-İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden Osmangazi Köprüsü hizmete girdi. İzmit Körfezi geçiş süresi 6 dakikaya düştü.

15 Temmuz darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Binali Yıldırım, demokrasi ve millet iradesinin hakim kılınması için mücadele etti, Erdoğan ile darbenin bastırılmasında büyük rol oynadı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları yapıldı.

İstanbul Boğazı'nda dünyanın en geniş köprüsü olma özelliğine sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldı. İstanbul'un iki yakasını karayolu ile denizin altından birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli ve Ilgaz Tüneli hizmete açıldı.

2002'de 37 olan tersane sayısı 2016'da 79'a yükseldi, denizcilik sektörü büyük bir ivme yakaladı. Keçiören Metrosu, Zigana Tüneli, Sabuncubeli Tüneli, Ovit Dağı Tüneli ile Mersin, Isparta, Yozgat, Kayseri ve Adana şehir hastaneleri hizmet vermeye başladı. Ankara'da Sincan-Kayaş arasında BaşkentRay hizmete sunuldu.



23 HAZİRAN'DA DEMOKRASİ BAYRAMINI KUTLAYACAĞIZ

Binali Yıldırım, dün akşam Yenikapı Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı programda konuşan Yıldırım, Fatih'in torunları olarak dünya şehri İstanbul'u daha ileriye taşıyacaklarını belirterek "İnşallah, Ramazan Bayramı'ndan sonra 23 Haziran'da bir demokrasi bayramını İstanbul'da birlikte kutlayacağız" dedi. Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirdi.



ONLAR KONUŞUR YILDIRIM YAPAR

AK Parti grubunun önerisi ile öğrenci aylık akbil fiyatları 85 TL'den 40 TL'ye indirildi. 15 Mayıs itibari ile indirimli fiyattan dolum yaptırmaya başlayan öğrenciler indirimden çok memnun. İşte söyledikleri:

Doğanay Özkurt: AK Parti'nin önerisi ile de alınan bu karar bizim işimize yaradı. Hakikaten "Onlar konuşur AK Parti yapar" sözü yerini buldu. İstanbul'un sayın Binali Yıldırım ile daha güzel olacağını düşünüyorum.

Şeymanur Arslan: AK Parti'nin siyasi refleksleri diğer siyasi partilere oranla çok yüksek. Halka hizmet üretmeyi seven bir yönetim. Tabii ki bu yönetimin içinde yer alan Binali Yıldırım da İstanbul'a kattığı güzelliklere daha çoklarını ekleyecektir.

Alp Şencan: Bizi düşünerek böyle bir kararın çıkmasında öncülük ettiği için Binali Yıldırım'a çok teşekkür ederim. İstanbul için yapabileceklerinin sınırı olmaz diye düşünüyorum.

Emel Barut: Akbil fiyatının düşmesi o kadar güzel oldu ki 40 TL'ye bir ay bedava gibi gidip geliyorum.

Arzu Güven: Allah öğrenciye bu mutluluğu yaşatanlardan razı olsun.

Abdül Hamithan Bilgi: Akbil fiyatının düşmesi çok anlamlı bir karar oldu. İstanbul, birikimi yüksek, öngörüsü açık, tecrübe sahibi olan, yaptıkları ile adeta çağ atlatan Binali Yıldırım ile daha güzel seviyelere yükselecektir.

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