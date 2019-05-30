Japonya’da görüşecekler

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Trump'la görüşmesi hakkında bilgi verdi. Altun, açıklamasında şunları kaydetti: "Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir. Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. İki lider, Japonya'da düzenlenecek G-20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır." G-20 Liderler Zirvesi, Japonya'nın Osaka kentinde 28-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.