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Komşuda oylar yeniden sayılıyor

'da 26 Mayıs'ta gerçekleştirilen yerel yönetimler seçimlerinde Selanik'te oylara şaibe karıştığı iddiasıyla yeniden oyları sayma işlemine geçildi. İlk tur seçimlerinde en fazla oyu yüzde 22.42 ile Nikos Tahiaos alırken gelecek Pazar günü yapılacak olan 2. tur seçime katılacak ancak ikinci adayın kim olacağı oyların yeniden sayılması ile belli olacak.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 18:20 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 18:35
Komşuda oylar yeniden sayılıyor

Yunanistan'da seçimlere şaibe karıştığı iddiasıyla Selanik Belediyesi'nde oylar yeniden sayılıyor. Seçimlerin ilk turunda adaylar arasındaki az oy farkı nedeniyle tartışmalar yaşandı.

Seçim sonuçlarının açıklanması ile belediye başkan adayı Kostantinos Zervas oyların yüzde 14.92'sini diğer aday Yorgos Orfanos ise oyların yüzde 14.50 sini aldı. Aradaki oy farkı sadece 510 olunca ikinci tura kalacak adayın belli olacağı adaylar arasında anlaşmazlık yaşandı.

Orfanos'un mahkemeye başvurmasıyla, mahkeme Selanik Belediyesi için oyların yeniden sayılması gerektiğine karar kıldı. Bu karar seçimlere oy sayımı esnasında şaibe karışmış olabileceği iddiası ile verildi.

İlk tur seçimlerinde en fazla oyu yüzde 22.42 ile Nikos Tahiaos alırken gelecek Pazar günü yapılacak olan 2. tur seçime katılacak ancak ikinci adayın kim olacağı oyların yeniden sayılması ile belli olacak.

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Komşuda oylar yeniden sayılıyor
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