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'da silah kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var

'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 12:48
Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kale ve Pütürge ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız olduğu belirlenen biri kurusıkı 5 tabanca ve 8 av tüfeği, 10 tabanca şarjörü ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var
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