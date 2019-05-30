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sahilinde muhteşem gösteri

Giriş Tarihi: 30.5.2019
Maltepe sahilinde muhteşem gösteri
Fethin yıldönümü dolayısıyla Maltepe sahilinde kutlama programı düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen programda, 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanıldığı fetih için hazırlanan film gösterildi. Alana kurulan, 50 metre genişliğinde ve 10 metre yüksekliğindeki sahneden, projektörlerle yapılan ışık gösterisi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Hibrit ışık robotları, gökyüzü tarayıcıları ile renkli bir kutlama gerçekleştirilirken, programın sonunda deniz üzerinde yapılan ışık şovunu vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.
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Maltepe sahilinde muhteşem gösteri
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