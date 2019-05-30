MGK’da gündem Pençe Operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

MilliGüvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Türkiye'nin güvenliği yakından önemli iç ve dış gelişmeler bütün yönleriyle ele alınacak. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin FETÖ, PKK, PYD, YPG, DEAŞ başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı verdiği mücadelenin son durumu hakkında Kurula bilgi sunulacak. Toplantının en önemli gündem maddesi ise TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a yönelik yürüttüğü Pençe Operasyonu olacak. Harekât kapsamındaki gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, özellikle Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik atılacak adımlar da masaya yatırılacak. Kritik MGK toplantısında başta İdlib ve Fırat'ın doğusu olmak üzere Suriye'deki gelişmeler de ele alınacak. Toplantıda, ayrıca, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de değerlendirilecek.