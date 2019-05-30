Pençe Harekatı’nda patlayıcı infilak etti: 2 asker şehit

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi'nde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.Şehit düşen askerlerin Giresun'un Espiye ilçesi nüfusuna kayıtlı Teğmen Raşit Aydın (28) ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan (28) olduğu öğrenildi. Şehit askerlerin acı haberi aileleri ve yakınlarını yasa boğdu. Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komtanlığı'nda görev yapan ve bekar olan şehit Teğmen Raşit Aydın'ın bugün Sakarya'da toprağa verileceği öğrenildi.