Şaibeli seçimle ilgili 11 seçim kurulu müdürü ifade verdi

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İstanbul'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde usulsüzlük yapıldığına yönelik şikayetler üzerine yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul il seçim kurulu müdürü ile 10 ilçe seçim kurulu müdürünün "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı. "Sandık sayımları ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı, oy usulsüzlüğünün ortaya çıkmasının engellendiği ve kamu görevlisi olmayanların sandık kurullarına atandığı" iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamında İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü Fidan Şener'in yanı sıra, Şişli İlçe Seçim Kurulu Müdürü Hatice Çelebi, Fatih İlçe Seçim Kurulu Bayram Alhan, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu Necati Avşar, Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu Zeki Kayalı, Kağıthane İlçe Seçim Kurulu Aysel Tunç, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu Filiz Yıldız Yıldırım, Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Remziye Şen, Bayrampaşa İlçe Seçim Kurulu Cahit Köroğlu, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu Fatih Baylan, Sultangazi İlçe Seçim Kurulu Yıldıray Akın'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı. Sandık kurul müdürlerine, kamu görevlisi olmayanların sandık kurullarına atanması ve kamu görevlisi listelerinin nerelerden temin edildiğine ilişkin sorular soruldu. Müdürler ise "sandık kurulu başkanları ve üyelerinin nasıl belirlendiği" konusunda bilgi verdi.