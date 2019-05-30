Son dakika haberi: Binali Yıldırım müjdeyi vermişti... O cezalar affedildi

Alınan son dakika haberine göre: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Ak Parti tarafından sunulan torba kanun teklifinin araç sınıfları gereği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi yasak olmasına rağmen geçiş yapanların ödeyeceği idari para cezalarının"1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ki kısmının affedilmesini içeren maddesi kabul edildi.

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Böylelikle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yasak geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3,9 milyon lira ise yasanın yürürlük tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde, üç ay içinde iade edilecek.

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