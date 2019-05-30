Türkiye’den engelli Üsküplü’ye ev bağışı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde gerçekleştirdiği Kuzey Makedonya ziyaretinde, Üsküp'teki Mustafapaşa Camisi'nde tanıştığı Ertan Şakiri (26), dün Üsküp Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen törenle mutluluğa boğuldu. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara tarafından başlatılan yardım kampanyasıyla yeni evinin anahtarına kavuşan Şakiri, "Ölümüne kadar Türkiye'liyiz, Allah Reis babaya uzun ömür versin" dedi. Ailesiyle birlikte yaşadığı bodrum kattaki evine tekerlekli sandalyesiyle girip çıkamayan Ertan Şakiri, engelli rampası da bulunan yeni evine tebriklerle girdi. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal, "Başkanımız Erdoğan'ın da emanetiydi. Evin mobilya ihtiyacını da biz üstlendik" dedi.