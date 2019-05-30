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’den engelli Üsküplü’ye ev bağışı

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019
Türkiye’den engelli Üsküplü’ye ev bağışı
Başkan Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde gerçekleştirdiği Kuzey Makedonya ziyaretinde, Üsküp'teki Mustafapaşa Camisi'nde tanıştığı Ertan Şakiri (26), dün Üsküp Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen törenle mutluluğa boğuldu. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara tarafından başlatılan yardım kampanyasıyla yeni evinin anahtarına kavuşan Şakiri, "Ölümüne kadar Türkiye'liyiz, Allah Reis babaya uzun ömür versin" dedi. Ailesiyle birlikte yaşadığı bodrum kattaki evine tekerlekli sandalyesiyle girip çıkamayan Ertan Şakiri, engelli rampası da bulunan yeni evine tebriklerle girdi. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal, "Başkanımız Erdoğan'ın da emanetiydi. Evin mobilya ihtiyacını da biz üstlendik" dedi.
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Türkiye’den engelli Üsküplü’ye ev bağışı
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