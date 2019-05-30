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Yenikapı'da 300 bin kişiyle dev teravih namazı

’un fethinin 566. yıl dönümü Yenikapı’da 300 bin kişiyle kılınacak teravih namazıyla kutlanacak.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 13:40
Yenikapı'da 300 bin kişiyle dev teravih namazı

İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü münasebetiyle Yenikapı Milli İrade Meydanı'nda 300 binin üzerinde vatandaşla açık havada teravih namazı kılınacak.

ENDERUN USULÜYLE KILINACAK

Edinilen bilgiye göre, Teravih namazı bir Osmanlı geleneği olan Enderun usulüyle kılınacak. Etkinliğe Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katılacak. Erbaş ve kariler imametinde kılınacak teravih sonrasında Ramazan ayı boyunca ülke genelindeki camilerde mukabelelerde okunan yüz binlerce hatmin duası da yapılacak.

SAAT 23.00'DA SAF TUTULACAK

İstanbul Müftülüğü tarafından İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü münasebetiyle 1 Haziran Cumartesi günü Yenikapı Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilecek programda teravih namazı için saat 23.00'te saf tutulacak.

Programda ayrıca Kur'an tilavetleri yapılacak, dua edilecek, sala ve kasideler okunacak. Ayrıca etkinlik kapsamında mehter gösterileri de düzenlenecek.

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Yenikapı'da 300 bin kişiyle dev teravih namazı
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