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Son dakika: kitabı okuyanlar şoke oldu! 'nin Zümrüt Apartmanı kitabına tepkiler büyüyor

Okuyanlarının kanını donduran pedofili sözleri ülke gündeminde infial etkisi yaratan kitabı, dünden bu yana en çok araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı 'nin hayali bir şekilde küçük çocukla yaşanan cinsel istismarı iğrenç satırlarla anlatmasının hemen akabinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek kitabın yazarını gözaltına aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonu ile Zümrüt Apartmanı kitabı ile ilgili suç duyurusunda da bulunuldu. Öte yandan son dakika gelişmesine göre ise, Zümrüt Apartmanı kitabının basıldığı yayın evinin sahibi Alaattin Topçu ile yazarı adliyeye sevk edildi. Sayfaları pedofili sözler içeren bu kitap hakkında bilgi edinmek isteyen bireyler 'Zümrüt Apartmanı kitabı konusu nedir ve ne anlatıyor?' sorusu ile araştırmalarını yapıyor. Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Abdullah Şevki kimdir? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.5.2019 08:04 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 08:04
Son dakika: Zümrüt Apartmanı kitabı okuyanlar şoke oldu! Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabına tepkiler büyüyor

Yazar Abdullah Şevki tarafından kaleme alınan Zümrüt Apartmanı kitabı, dünden bu yana sosyal medya ile ülke gündeminin en çok konuşulan konusu durumunda. Okuyanların kanını donduran pedofili sözlerin ilk olarak sosyal medya üzerinde yayılması neticesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve Abdullah Şevki gözaltına alınmıştı. Bir çocuğa yönelik cinsel istismarın iğrenç satırlarla aktarıldığı Zümrüt Apartmanı kitabı hakkında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yazar, basım ve dağıtım yapan kişiler için suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen pedofili ifadeler içeren kitabın yazarı ile yayıncısı Alaattin Topçu, adliyeye sevk edildi. İşte kan donduran olay ile ilgili son dakika gelişmeleri!

ZÜMRÜT APARTMANI KİTABI KONUSU NE?

Kitabın yayımlandığı yayınevinin yazarı savunması neticesinde geniş tepki oluşurken kitaba yönelik araştırmalar da artış kazandı. Bireyler, bu doğrultuda pedofili sözleri içeren 'Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne anlatıyor?' sorusunun cevabını arama motorları üzerinden öğrenmeye çalışıyor. Peki, Zümrüt Apartmanı kitabı kaç yılında basıldı ve konusu ne?

Sizler için özel olarak hazırladığımız haberimizde Abdullah Şevki'nin birbirinden çirkin ifadeleri içeren Zümrüt Apartmanı kitabı hakkındaki detayları derledik.

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Son dakika: Zümrüt Apartmanı kitabı okuyanlar şoke oldu! Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabına tepkiler büyüyor
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