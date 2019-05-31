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Arınç, üyesi

Giriş Tarihi: 31.5.2019
Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı. Kurula, eski TBMM Başkanı Arınç da üye olarak atandı.
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Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi
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