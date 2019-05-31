Başkan Erdoğan: 82 milyonu Türkiye ortak paydasında buluşturacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "10 Bin Hatip 100 Bin Dua" buluşmasında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de Kadir Gecesi münasebetiyle düzenlenen "10 Bin Hatim 100 Bin Dua" programına katıldı. Başkan Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmadan satır başları

566 yıl önce İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ı, onun kahraman askerlerini, bu aziz şehrin semalarından Ezan-ı Muhammediyi eksik ettirmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Vatanımızın bekası için eli tetikte, gözü ufukta nöbet tutan Mehmetçiklerimize buradan selamlarımızı gönderiyorum. Irak'ın kuzeyinde canlarını hiçe sayan bölücü terör örgütüne Türk milletinin pençesini indiren Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim onları her daim muzaffer kılsın diyorum. Ramazan oruçla nefsimizi terbiye etme ayıdır. Kur'an ayıdır, ibadet ayıdır, hayır hasenatla Hakka yaklaşma ayıdır. Mukabeleyi şeriflerle kalplerimizi arındırma ayıdır. Peygamber efendimiz aleyüsselatı vesselamın en büyük sünnetlerinden biri mukabeledir

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NASİPSE ÜÇ GÜN SONRA RAMAZAN BAYRAMI'NA ULAŞACAĞIZ

Ramazan'ın başlamasıyla beraber camilerimizde, evlerde, ders ve zikir halkalarında mukabele geleneği nesilden nesile yaşatılarak aktarılmıştır. Esenler 'deki kardeşlerimizin bu mübarek ayı dua ile Kur'an ile idrak ettiğini görüyorum. Siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Rabbim günahların affedildiği, samimiyetle, gözyaşlarıyla yapılan duaların geri çevrilmeyeceği bu mukaddes gece hürmetine indirdiğiniz hatimleri dergah-ı izzetinde kabul buyursun diliyorum. Kardeşlerim hamdolsun bugün 26. orucumuzu tuttuk. Bu gece Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesini, Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Üç gün sonra Salı günü İslam alemi olarak Ramazan Bayramı'na vasıl oluyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Enderun teravihini kılacağız. Bu ayı sadece ibadetlerimize değil cihanşümul kardeşliğimizi yeniden diriltmek ve hatırlama için bir fırsata dönüştürmeliyiz.

KOMŞUNUN KOMŞUYA KIRDIRILDIĞI GÜNLERE ŞAHİT OLDUK

Filistin'de devlet terörü tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca sürdürülüyor. Türkiye vatandaşlarının birlik, beraberliği, demokrasi ve istikrarıyla hamdolsun bir huzur adası olarak bulunuyor. İstikrarın önemi kaosta, barışın önemi savaşta, hüzurun, sükunetin önemi çatışmada daha iyi kavranır. Bizler Türk Milleti olarak geçmişte bu sıkıntıları yaşadık. Bu dönemlere sınana sınana geldik. Aynı mahallenin çocuklarının birbirine kurşun sıktıkları dönemlere şahit olduk. Yürek dağlayan sahneler gördük. Çorum, Sivas, Kahramanmaraş'ta mezhepçilik fitnesiyle komşunun komşuya düşman edilmek istendiği kirli provokasyonlara maruz kaldık. İnsanların dış görünüşleri, kılık kıyafetlerinden dolayı eziyet çektiği. Kızlarımızın üniversitelere alınmadığı dönemlere rastladık. Bölücü terör örgütünün vatandaşlarımızın mahremine maruz kaldığı günler oldu. 15 Temmuz'da aklını ve kalbini Pansilvanya'daki şarlatanın emrine vermiş kişilerle karşılaştık.