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Bayramda yollarda hareketlilik başladı! Trafik durma noktasına geldi

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Anadolu Otoyolu, Geçidi ve D-100 Karayolu olmak üzere birçok noktada trafik yoğunluğu arttı. D-100 kara yolunun Gerede bağlantı yolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi, 10 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun bu sabahtan itibaren artarak devam etmesi bekleniyor...

Giriş Tarihi: 1.6.2019 06:38 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 06:46
Bayramda yollarda hareketlilik başladı! Trafik durma noktasına geldi

Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun -Düzce kesiminin özellikle İstanbul-Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

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Bayramda yollarda hareketlilik başladı! Trafik durma noktasına geldi
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