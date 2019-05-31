Bayramda yollarda hareketlilik başladı! Trafik durma noktasına geldi

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Geçidi ve D-100 Karayolu olmak üzere birçok noktada trafik yoğunluğu arttı. D-100 kara yolunun Gerede Karadeniz bağlantı yolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi, 10 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun bu sabahtan itibaren artarak devam etmesi bekleniyor...
Giriş Tarihi: 1.6.2019 06:38Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 06:46
Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesiminin özellikle İstanbul-Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oluyor.