Denizde iftar ve sahur ikramı

Negmar,İstanbul'dan Yalova'ya Eskihisargüzergahını kullanarak deniz yoluyla geçecek araç sürücüleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Sefer aralıkları Bayram trafiğine göre ayarlandı. Şehit yakınları ve gazilerin araçlarıyla birlikte ücretsiz, otomobil sürücülerinin gidiş dönüş 125 TL'ye yararlandıkları Negmar feribotlarında sürücüler ücretsiz iftar ve sahur ikramından da faydalanabiliyor.

TATİL NEGMAR'DA BAŞLIYOR

Ramazan Bayramı tatili bugün başlıyor. 9 günlük tatil süresince bayramı İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar da bugünden itibaren üç gün boyunca memleketlerine doğru yola çıkacak. İstanbul'dan Yalova, İzmir, Muğla, Aydın, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Antalya gibi istikametlere seyahat edecek olan İstanbullular ile söz konusu güzergahlardan İstanbul ve Trakya yönüne gidecek olan sürücülerin ağırlıklı olarak tercih ettiği Eskihisar-Yalova (Tavşanlı) feribot hattında ekonomik, hızlı ve konforlu taşımacılık yapan Negmar, bayram öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE ÜCRETSİZ

Negmar feribotlarından şehit yakınları ve gaziler ücretsiz, basın mensupları yüzde 50 indirimle yararlanabiliyor. Negmar taşımacılığında hızlı, konforlu, dinamik ve güler yüzlü bir servis anlayışıyla hareket ederek bayram tatilinde de 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Jip, arazi taşıtı ve minivan kategorisindeki araçların otomobillerle aynı fiyat tariesini kullandığı Negmar Eskihisar Tavşanlı feribot hattında diğer taşıma ücretleri şöyle:Kamyonetgidiş dönüş 150 ? otobüs gidiş dönüş 260 ? motosiklet gidiş dönüş 35 ?

EKONOMİK VE KONFORLU YOLCULUK

Negmar'ın feribot taşımacılığı hizmeti vermeye başladığı 2013 yılında mevcut güzergâhta otomobil tek gidiş ücreti 55 TL olarak uygulanıyordu. Eskihisar-Yalova (Tavşanlı) arasında hizmet vermeye başladığı günden bu yana bu hatta getirdiği rekabetle fiyatların sabit kalmasını sağlayarak vatandaşların cebine yaklaşık 1 Milyar TL katkı sağladı. Negmar, 40 dakikalık yolculuğu 25 dakikaya indiren hızlı feribotlarıyla hizmete başladıktan sonra HGS ve Kredi Kartı ile ödeme seçenekleri de sunarak sürücüler için önemli bir kolaylık sağlandı.