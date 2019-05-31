FETÖ'nün "Samsun bölge arama tarama mesulü"nün eşine ev hapsi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgütün "Samsun bölge arama tarama mesulü" olduğu iddia edilen Yunus K'nin eşi Semra K, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümleri kapsamında elektronik kelepçe takılarak ev hapsi verildi.

Telefonunda 3 ByLock kaydı ve Bank Asya'da katılım hesabı olduğu tespit edilen zanlının, eşi gibi örgüt içinde "Samsun bölge arama tarama mesulü" olduğu öne sürüldü.

Yunus K. İstanbul'da 22 Mayıs'ta yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamasında gözaltına alınmış, 5 ByLock kaydı tespit edilen ve kapatılan Canik Başarı Üniversitesinde matematik dersi verdiği öğrenilen zanlı tutuklanmıştı.