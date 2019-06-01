CHP ve HDP işçi kıyımına doymuyor

BUGÜN NELER OLDU

13 belediyede 574 işçiyi kovdularAK Parti'den CHP ve HDP'ye geçen belediyelerde uygulanan sendika baskısı ve işten çıkarmalar devam ediyor. 72 belediyede baskı ve yıldırma politikaları sonucu HAKİŞ Konfederasyonuna bağlı sendikalardan istifa ettirilen işçi sayısı 13 bin 459'a yükseldi. 13 belediyede ise 574 işçi işten çıkarıldı.HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu uyararak, "Bizim işimiz, aşımız, ekmeğimizle oynamayın "diye konuştu. Arslan dün düzenlediği basın toplantısında CHP ve HDP'lei belediyelerdeki işçi kıyımı, baskı ve yıldırmalarla ilgili bilgi verdi. CHP ve HDP'nin kazandığı belediyelerdeki işten çıkarılmaları protesto etmek için Bolu'dan Ankara'ya yürüyeceklerini belirten Hakİş Genel Başkanı Arslan, üyelerinden başka sendikalara geçmek isteyenlere saygı göstereceklerini ancak bunu önlemek için çalışacaklarını belirterek, "Belediye başkanlarının baskılarıyla, tehditleriyle işten çıkarma, işyerlerini değiştirme, sürgün etme ve bir kısım özlük haklarını ellerinden alma gibi tehditlerde üyelerimiz baskı altında tutulur ve bu baskılar sonucu sendikalarının değiştirilmesi söz konusu olursa buna sessiz kalamayız" dedi.