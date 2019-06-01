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'nda 200 yıllık bilinmeyen türbe ilk görüntülendi

Bugün ajanslara düşen son dakika haberine göre 'nda 200 yıllık bilinmeyen bir türbe görüntülendi. Türbeye dair bilgileri ilk kez açıklayan Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, "Türbe, Dolmabahçe Sarayı'ndan daha yaşlı eski bir yapı. Bu yapının burada olması ilk başta kamuoyuna biraz ilginç gelebilir." dedi. Türbeye ilişkin fotoğrafların da yer aldığı haber sosyal medya da çok konuşulmaya başlandı. İşte türbeye ilişkin herkesi çok şaşırtacak o bilgiler...

Giriş Tarihi: 1.6.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 09:24
Dolmabahçe Sarayı'nda 200 yıllık bilinmeyen türbe ilk görüntülendi

'nda ajanslara son dakika kodu ile düşen bir habere göre 200 yıllık yeni bir türbe görüntülendi. Fotoğrafların da kamuoyu ile paylaşıldığı türbelerin içindeki dört sandukalardan ikisi 1. Mahmut'un eşleri Raziye ve Ramiye kadınefendilere, diğer ikisi ise 2. Mahmut'un eşlerinden Dilseza kadınefendi ile 11 aylık bebeği Emine Sultan'a ait. İşte habere dair detaylar...

TÜRBEDE PADİŞAHIN 11 AYLIK BEBEĞİ DE BULUNUYOR

Dilseza kadınefendinin 1816 yılının Mayıs ayında vefatıyla geride bıraktığı 11 aylık bebeği Emine Sultan, annesinin ölümünden 4 ay sonra 24 Eylül 1816'da Eski Beşiktaş Sarayı'nda çıkan yangında dadısı ve süt annesi ile birlikte yanarak hayatını kaybetti. 11 aylık bebek annesinin bulunduğu türbeye defnedildi.

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Dolmabahçe Sarayı'nda 200 yıllık bilinmeyen türbe ilk görüntülendi
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