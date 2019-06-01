Dolmabahçe Sarayı'nda 200 yıllık bilinmeyen türbe ilk görüntülendi

Dolmabahçe Sarayı'nda ajanslara son dakika kodu ile düşen bir habere göre 200 yıllık yeni bir türbe görüntülendi. Fotoğrafların da kamuoyu ile paylaşıldığı türbelerin içindeki dört sandukalardan ikisi 1. Mahmut'un eşleri Raziye ve Ramiye kadınefendilere, diğer ikisi ise 2. Mahmut'un eşlerinden Dilseza kadınefendi ile 11 aylık bebeği Emine Sultan'a ait. İşte habere dair detaylar...

TÜRBEDE PADİŞAHIN 11 AYLIK BEBEĞİ DE BULUNUYOR



Dilseza kadınefendinin 1816 yılının Mayıs ayında vefatıyla geride bıraktığı 11 aylık bebeği Emine Sultan, annesinin ölümünden 4 ay sonra 24 Eylül 1816'da Eski Beşiktaş Sarayı'nda çıkan yangında dadısı ve süt annesi ile birlikte yanarak hayatını kaybetti. 11 aylık bebek annesinin bulunduğu türbeye defnedildi.