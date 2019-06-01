FETÖ'den aranan eski emniyet amiri yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, iftira, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, özel hayatın gizliliğini ihlal, görevi kötüye kullanma suçlarından toplamda 51 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı ve emniyet amiri rütbesinde iken görevden ihraç olduğu tespit edilen kişiyi kent merkezinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.