İfadesinden ve düşüncesinden dolayı hiç kimse hapis cezası almayacak

BUGÜN NELER OLDU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda Yargı Reformu Stratejisi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte özetle söyledikleri;Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler çok hızlı bir şekilde alınacak. Bu 82 milyonun belgesi. Belgedeki İnsan Hakları Eylem Planı ile tüm kurumlara ev ödevi verildi. Bu, hükümetimizin insan hakları bağlamındaki yol haritası. Burada çok gecikmeden ifade, düşünce özgürlüğü, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi bizim temel yaklaşımımız. İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz. Herkes özgürce konuşacak, kimse susmayacak, eleştirisini söyleyebilecek. Bu konuda AK Parti olarak çok önemli adımlar attık ama bazen uygulamada farklılıklar oluyor, bazen mevzuatı güncellemek gerekiyor.İfade özgürlüğü ile ilgili konular üçüncü gözün de görmesi için Yargıtay'a da gidecek. Bu belge dün açıklanırken tüm AB büyükelçileri de oradaydı. Belge hazırlanırken de görüşleri alındı. Çok pozitif öneriler de geldi. Bu, AB memnun olsun diye yapacağımız şeylerden ziyade AB'de, tüm dünyada objektif bakan herkesin kabul edeceği metinler. Dolayısıyla biz bu sürece de olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz.Periyodik olarak mahkeme kararları ve bakanlığın usulün gerektirdiği şekilde izinleri olabilecektir. Bayram da dahil olmak üzere bir terör hükümlüsüne nasıl muamele ediliyorsa hukuk çerçevesinde bu hususlar değerlendirilecektir.Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz ki yargıya leke gelmesin. Anında gereken yapılmıştır. "Hakim, önündeki dosyaya bakar, vatandaşın, avukatın kılığına kıyafetine değil. Bunlar eski alışkanlıklar. Diyarbakır'da bir teyze gelir, 'tanımlamayan dil' der. Bu coğrafyada binlerce yıldır konuşulan Kürtçe'yle gelmiş, birine hakim, savcı olarak sen buna yan gözle, alaycı bir şeyle de bakamazsın.