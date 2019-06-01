Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İftara davet edip, cinayet işledikleri iddiası ile gözaltına alınan zanlılar tutuklandı

İftara davet edip, işledikleri iddiası ile gözaltına alınan zanlılar tutuklandı

'da kayıp olduğu gerekçesiyle aranan kişinin cesedine ulaşılmasının ardından cinayetin sis perdesi çözülmeye başladı. Antalya'da el ve ayaklarını bağladıkları belediye çalışanını, başına poşet geçirip öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2019 16:41

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa Belediyesinde çalışan ve 8 gündür aranan 3 çocuk babası Halit Yılmaz'ın, Antalya-Korkuteli yolu Cehennem Deresi mevkisinde dün cesedinin bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yılmaz'ın en son görüştüğü kişileri tespit eden ekipler, çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Toplanan delillerin ardından Muhammet Y, eşi Zülfiye Y. ile Şükrüllah T. gözaltına alındı.

Zülfiye Y'nin, 8 gün önce iftar vaktinde Yılmaz'ı telefonla arayarak, "Gel birlikte iftar yapalım" diye davet ettiği, buluşma noktasına gelen maktulün, Muhammet Y. ve Şükrüllah T. tarafından etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

Şüphelilerin, Korkuteli ilçesine götürdükleri Yılmaz'ın başına poşet geçirip, el ve ayaklarını bağladıktan sonra boğarak öldürdükleri iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Y, eşi Zülfiye Y. ile Şükrüllah T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İftara davet edip, cinayet işledikleri iddiası ile gözaltına alınan zanlılar tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN