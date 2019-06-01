İftara davet edip, cinayet işledikleri iddiası ile gözaltına alınan zanlılar tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa Belediyesinde çalışan ve 8 gündür aranan 3 çocuk babası Halit Yılmaz'ın, Antalya-Korkuteli yolu Cehennem Deresi mevkisinde dün cesedinin bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yılmaz'ın en son görüştüğü kişileri tespit eden ekipler, çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Toplanan delillerin ardından Muhammet Y, eşi Zülfiye Y. ile Şükrüllah T. gözaltına alındı.

Zülfiye Y'nin, 8 gün önce iftar vaktinde Yılmaz'ı telefonla arayarak, "Gel birlikte iftar yapalım" diye davet ettiği, buluşma noktasına gelen maktulün, Muhammet Y. ve Şükrüllah T. tarafından etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

Şüphelilerin, Korkuteli ilçesine götürdükleri Yılmaz'ın başına poşet geçirip, el ve ayaklarını bağladıktan sonra boğarak öldürdükleri iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Y, eşi Zülfiye Y. ile Şükrüllah T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.