Örgütün bitişi teröristleri birbirine düşürdü

BUGÜN NELER OLDU

PKK'nın Suriye'den geçiş için kullandığı Amanoslar'da, son 18 ayda aralarında saha genel sorumlusu Seyithan Sinet'inde bulunduğu biri kırmızı, 15'i gri, 2'si turuncu, 3'ü yeşil, biri de mavi listede toplam 15 Milyon 200 bin ödülle aranan 59 terörist etkisiz hale getirildi. Verilen bu ağır kayıplar ise örgütün Kandil'deki elebaşları ile bölgedeki diğer teröristleri birbirine düşürdü.30 Nisan'da Hatay'ın Deve Hayması bölgesinde, 5 teröristtin daha etkisiz hale getirilmesinin ardından, örgütün Kandil'deki ana telsizi Rojhat ile örgütün sözde "Güneybatı Toroslar Eyaleti" diye adlandırdığı Amanoslar saha sorumlusu olan ve Toros telsiz kodunu kullanan Bedirhan kod adlı İbrahim Şengül ve Rezzen telsiz kodunu kullanan, örgütün Türkiye sorumlusu Bawer Dersim kod adlı Süleyman Şahin arasındaki konuşma, bu kavgayı gözler önüne serdi.Şevger Tolhindan komutan ve yanındaki 4 arkadaşla irtibatımız kesilmiştir. Erzak temini için çıktıklarını bildirmişlerdi. Düşman saldırısına uğradıkları kesindir.Toros Toros. Duymuyor musun ulan şerefsiz rezil. Aptal herif. Sen niye gebermedin ulan sen de geber. Köpek adam. Senden çoban köpeği bile olmaz.Yaptığınız hatalar yüzünden bittik lan, bittik. Düşman, (askeri kast ediyor) alanları boş bırakmıyor.Sesin güçlü çıkıyor bellidir ki Kandil'de, Suriye'de iyi semirmişsin. Arkadaşlar açlıktan perişan. Alçak adam. Arkadaşlar bir dilim ekmeğe ulaşmak için gittiler.Hayvan herif. Düşmana istihbarat vermemek için gerekirse günlerce açlığı, göze almayan gizliliğini muhafaza edemeyen, tek kurşun atmadan geberenden gerilla olmaz. Yok lan öyle köye gidip ekmek istemek.Nutuk atma lan. Yüreğin varsa, erkeksen sen çık askerin karşısına. Cihazdan dırdır ediyorsunuz ama kıçınız dışarı çıkmaya yetmiyor.Bunun hesabını senden soracağım.Yiyorsa kıçın gel buraya sor.30 Nisan'da etkisiz hale getirilen 5 terörist, 5 Ekim 2015'te Amanoslar Dağları eteğinde pusuya düşürdükleri Binbaşı Erhan Dikmen, Üsteğmen Aytaç Kaya ve Teğmen Ahmet Tarım'ı şehit etmişti.