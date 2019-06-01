Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Iğdır'dan acı haber! 2 asker şehit

'dan acı haber! 2 asker şehit

'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Giriş Tarihi: 1.6.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 11:43
Iğdır'dan acı haber! 2 asker şehit

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Iğdır'dan acı haber! 2 asker şehit
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN