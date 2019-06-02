BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, önceki akşam Esenler Dörtyol Meydanı'nda her Kadir Gecesi geleneksel olarak düzenlenen "10 bin hatim 100 bin dua" programına katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda konuşan Yıldırım, vatandaşların bayramını kutlarken, seyahat edecek olanlara da önemli uyarılarda bulundu. 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri için vatandaşların kente dönmesini isteyen Yıldırım, şunları söyledi:"Bayramda seyahatleriniz olacak. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz, sılayı rahim yapacağız ve böylece hasret gidereceğiz. Eğer İstanbul dışına çıkarsanız bayramda lütfen yolda trafik kurallarına uyalım. Sevdiklerinize sağ salim üzülmeden ulaşmanızı istiyoruz. Yolların kralı olmaz yolların kuralı olur. Siz siz olun yolların kuralına uyun. Bayramdan sonra İstanbul'a geri dönüyoruz değil mi? Çünkü 23 Haziran'da İstanbul Bayramı var."Yıldırım dün akşam da AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programına katıldı. Yıldırım buradaki konuşmasında "Oy veren 8.5 milyon İstanbullu'nun hakkını arıyoruz" dedi.