Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > 3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen 'nin Honaz, 'in Yusufeli ve 'nin Keskin ilçeleriyle 'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde bugün yapılacak yenileme seçimlerinde oy verme işlemi başladı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2019 08:18 Güncelleme Tarihi: 2.6.2019 08:24
3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimlerinde oy verme işlemi başladı.

YSK'nin 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimlerini iptal ederek yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdiği ilçelerden cezaevi sandıkları hariç Honaz'da 21 bin 810 seçmen 76 sandıkta, Yusufeli'de 5 bin 219 seçmen 20 sandıkta, Keskin'de 6 bin 396 seçmen 24 sandıkta, Besni'ye bağlı Kesmetepe beldesinde ise bin 205 seçmen 7 sandıkta oy kullanacak.

Oy verme işlemi Yusufeli'de saat 16.00'da diğer yerlerde ise saat 17.00'de son bulacak.

Yüksek Seçim Kurulunun 27 Mart'ta aldığı Mahalli İdareler Ara Seçimleri'nin 2 Haziran'da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019 tarihinde seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de sandık kuruldu.

YSK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği İstanbul'da 23 Haziran'da, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 21 Temmuz'da, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılacak.

Binali Yıldırım'dan ezber bozan müjdeler! İşte İstanbul'u uçuracak 26 proje

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN