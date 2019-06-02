Af ve rahmet gecesi

BUGÜN NELER OLDU

Kuran-ı Kerim'in inmeye başladığı gece olan ve bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi için Türkiye'nin dört köşesinde Müslümanlar camilere akın etti. Kadir Gecesi'nde başta İstanbul'da tarihi ve büyük camiler olmak üzere yurt genelindeki camiler doldu taştı.: Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmlek isteyen vatandaşlar megakentin camilerine akın etti. Akşam ezanının okunması ile oruçlarını açan vatandaşlar Eyüpsultan Cami avlusunu, Eyüpsultan Meydanı'nı doldurdu. Şehir dışından Kadir Gecesi için Eyüp Camisi'ne gelen vatandaşlar Eyüpsultan'ın manevi atmosferini yaşadıklarını dile getirdi. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri lokum, şeker ve hurmaları vatandaşlara dağıttı. Büyük Çamlıca Camisi'nde iftar sonrasında düzenlenen Kadir Gecesi programı dolayısıyla vatandaşlar, camiye akın etti. Burada düzenlenen kandil programına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geceyi namaz kılıp dua ederek geçirdi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın dua etti. Coşkulu katılımın gözlendiği camide, dua sonrası teravih namazı kılındı. Teravih sonrası da Kuran okunarak, ilahi söylendi.Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için çok sayıda vatandaş Mevlana Türbesi önündeki Mevlana Meydanı'na akın etti. Mevlana Müzesi'nin yanında bulunan Selim Sultan Camisi önündeki Mevlana Meydanı, Kadir Gecesi nedeniyle cemaat ile dolup taştı. On binlerce kişinin akın ettiği meydanda teravih namazı kılındı. Meydanda yer kalmaması üzerine cadde de trafiğe kapatılıp, namaz kılanların saf tutması için alan oluşturuldu. Çevre il ve ilçelerden, Kadir Gecesi için Konya'ya gelenler de oldu. Namazın ardından on binler ellerini semaya açıp birlikte dua etti.Bursa'nın sembollerinden biri olan tarihi Ulu Cami de sabaha kadar onbinlerce Müslüman tarafından ziyaret edildi.Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Edirne Selimiye Camisi de Kadir Gecesi'nin manevi ortamını tüm görkem ve ihtişamıyla Müslümanlar'a yaşattı.