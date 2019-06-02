Artvin'in Yusufeli'nde AK Partili Eyüp Aytekin kazandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Eyüp Aytekin kazandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen mahali idareler seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Eyüp Aytekin 2 bin 428 oyla seçimi kazandı.

EYÜP AYTEKİN KİMDİR ?

15 Mart 1964 tarihinde Artvin ili Yusufeli ilçesi Çıralı Köyü'nde doğdu. İlkokulu Çıralı Köyü'nde okudu. Ortaokul ve liseyi 1982 yılında Trabzon İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Aytekin, 1982 yılında girdiği 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1987 yılında bitirdi. Öğretmenliğe Antalya Elmalı İmam Hatip Lisesi'nde başlayan Aytekin, 1991 yılında Yusufeli İmam Hatip Lisesi'ne atandı. Uzun yıllar ilçedeki okullarda eğitim ve idarecilik görevlerini sürdüren Aytekin, 2008 tarihinde görevinden ayrılarak AK Parti'den aday gösterildiği 2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yusufeli Belediye Başkanlığı'na seçildi. Aytekin, evli ve 3 çocuk babası..