Bahçeli’den Yargı Reformu Stratejisi’ne tam destek

BUGÜN NELER OLDU

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, yazılı açıklamasında şöyle dedi: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulama safhasında adalet ve hukuk alanında önemli bir reformun hazırlanmış olması umut ve memnuniyet vericidir. Adalet temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olmakla birlikte, devletin temeli, milli varlığın harcıdır. Nitekim bu temel korunduğu müddetçe milli birlik ve dayanışma ruhu zayıf düşmeyecek, zedelenmeye maruz kalmayacaktır. Hak ve özgürlüklerle adalet sisteminin işleyişi arasındaki sağlıklı ve dengeli irtibat ve illiyet bağı aynı zamanda toplumsal huzur ve iç barış ortamı için vazgeçilmez önemdedir. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde bunun iyi niyet ve samimiyetle gözetilmiş olması büyük bir gelişmedir. Adalet hem Türk devlet geleneğinin alameti farikası hem de milli bekanın nişanesidir. Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin huzuru ve hukuk güvenliği için alınacak her karara, yapılacak her reforma destek verecek, katkı sağlayacaktır.