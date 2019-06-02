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Eylem hazırlığındaki 20 ’lı yakalandı

Giriş Tarihi: 2.6.2019
Eylem hazırlığındaki 20 DEAŞ’lı yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik farklı illerde operasyon düzenlendiği bilgisini veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün hepinizin huzurunda kahraman güvenlik görevlilerimize, polisimize ve emniyet istihbaratımıza çok teşekkür ediyorum. Tarihi bir iş başardılar. Türkiye'de eylem yapmak üzere silahlarıyla beraber birçok ilde 18 kişi, bir ilde de silahları ormanda gömülü olan ve büyük bir eylem yapacakken yakaladığımız 2 kişi derdest edildi. Hem de nereye, nasıl yapacaklarını ve eylemlerine çok yaklaştıklarını tespit ettik" ifadelerini kullandı. Soylu, DEAŞ, PKK, PYD terör örgütleriyle ve Türkiye'ye karşı planı olan herkesle mücadele edildiğini dile getirdi.
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Eylem hazırlığındaki 20 DEAŞ’lı yakalandı
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