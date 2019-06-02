FETÖ'nün statlardaki operasyon kabiliyeti bitmedi

FETÖ'ye karşı bir yandan hukuk kurumları öte yandan güvenlik güçleri amansız bir mücadele yürütüyor. Bu mücadeleye rağmen ortada ilginç bir durum var; aradan 6 yıl geçti ama hâlâ devletin temel kurumları olan TSK'dan, yargıdan, Dışişleri Bakanlığı'ndan onlarca FETÖ'cü çıkıyor. Bunları da son operasyonlardan öğreniyoruz.

Anlaşılan omurgası çökmesine rağmen hâlâ elleri, kolları canlı...

Burada ürkütücü olan bir nokta var; Devletin kılcal damarlarına sızmış bu kripto FETÖ'cülerin gözaltına alınana kadar bulundukları o kurumlarda ne yaptıkları.

Dışarıdaki kaçak FETÖ'cülerin her platformda Türkiye düşmanlığı yaptıklarını ve her seçim öncesi hareketlendiklerini biliyor ve izliyoruz.

Peki ya içeridekiler?

Onlar bulundukları devlet kurumlarında, siyasette veya sokakta ne yapıyor? En son kullandıkları "renklendirme" yöntemiyle nerede ve kim olarak karşımıza çıkıyor?

Hafta başında Silivri Adliyesi'nde Şike Kumpas davasını izleyen eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, duruşma sonrası çok çarpıcı bir tespit yaptı:

"Bugün statlarda FETÖ operasyonları devam etmektedir, bitmemiştir."

Yıldırım'a göre, bugün sadece TSK, yargı veya devlet kurumları içinde değil, bizzat statlarda da "FETÖ" etkili ve operasyon yapabiliyor.Ürkütücü ama yabana atılmayacak önemli bir tespit.

Yıldırım, şunu da ekliyor: "50 yılda oluşturulmuş örgütü 3-5 yılda yok edemezsiniz. Herkes uyanık olsun."

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