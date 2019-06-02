Iğdır ve Hakkari’de hain saldırılar: 5 şehit

BUGÜN NELER OLDU

Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırındaki Bülent Aydın Karakolu'na teröristlerce düzenlenen saldırıda Tokat nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş İbrahim Alıcı, Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk (23) ve Kütahya Simav'dan Uzman Onbaşı Ali Yılmaz şehit oldu. Saldırıda 4 asker de yaralandı. Diğer taraftan operasyonun devam ettiği bölgede terörist grubu kıskaca alan güvenlik güçlerinin içinde bulunduğu zırhlı araç, arazide devrilince 3 asker daha yaralandı. Çatışmanın devam ettiği bölgede teröristlerin dar bölgeye sıkıştırıldığı öğrenildi. Bölgeye takviye ekiplerin gönderildiği belirtildi.Hakkari'de ise güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Çukurca Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde operasyona giden güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı arasında sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateş sırasında 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.Öte yandan, Van'ın Edremit ilçesinde Uzman Çavuş Kenan Karakuzu, silah kazasında şehit oldu. Şehit Karakuzu için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı, memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden birisi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Güvenlik güçleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.